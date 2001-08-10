МАК начал расследование причин крушения вертолета Robinson на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Межгосударственный авиационный комитет начал расследование причин и обстоятельств крушения вертолета Robinson RA-07350 на Камчатке. В результате ЧП погибли три человека, сообщает ИА "Кам 24".

«16.07.2022 в 15 километрах юго-западнее п. п. Узон Камчатского края произошло авиационное происшествие с вертолетом R44II RA-07350 частного лица. По имеющейся информации, находившиеся на борту командир воздушного судна и 2 пассажира погибли, воздушное судно полностью разрушено. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», говорится в сообщении комитета.

Как сообщало ИА «Кам 24», командиром вертолета был пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский. На борту находились бывший топ-менеджер «Эльдорадо» и «ЦУМа» Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

Межгосударственный авиационный комитет – исполнительный орган межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства СНГ, образованного государствами бывшего СССР. Основной деятельностью МАК в России является выяснение причин авиационных происшествий. Как правило, на выводах МАК строятся расследования уголовных дел.