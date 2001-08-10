Курильчанка купила корги у мошенников, но так собаки и не дождалась

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Курильскому городскому округу поступило заявление 41-летнего местного жителя о том, что 15 июля его супруга в сети интернет на одном из сайтов увидела объявление о продаже щенка породы "вельш-корги пермбок", после чего оставила заявку с просьбой связаться с ней, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Женщине стали приходить сообщения от продавца, где в ходе переписки ей предложили перейти по предоставленной ссылке, чтобы внести предоплату. В дальнейшем потерпевшая совершила неоднократные переводы денежных средств на общую сумму 122 000 рублей с банковской карты заявителя. Однако заветного питомца гражданка так и не дождалась. Стоит отметить, что о подобном виде мошенничества потерпевшие знали ранее, но все равно попались на уловки мошенников.

По признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенничество) возбуждено уголовное дело.