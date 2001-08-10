Тихоокеанское
информационное агентство
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13:03, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине прокуратура проверяет информацию о вдове ветерана войны, живущей в неподобающих условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области организована проверка информации о том, что вдова ветерана Велийкой Отечественно войны живет в квартире с гнилыми трубами и плесенью, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка  реализации уполномоченными органами  полномочий по  обеспечению надлежащих условий проживания вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

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