На Сахалине прокуратура проверяет информацию о вдове ветерана войны, живущей в неподобающих условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области организована проверка информации о том, что вдова ветерана Велийкой Отечественно войны живет в квартире с гнилыми трубами и плесенью, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка реализации уполномоченными органами полномочий по обеспечению надлежащих условий проживания вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.