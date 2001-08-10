Очередная майнинговая ферма на Сахалине причинила многомиллионный ущерб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области правоохранителями выявлен факт причинения имущественного ущерба в особо крупном размере одной из энергоснабжающих организаций, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

По материалам, представленным УФСБ России по Сахалинской области, сотрудниками полиции было установлено, что 31 мая был зафиксирован факт неучтенного потребления электроэнергии со стороны одной из строительных компаний.

Во время обследования территории была обнаружена незаконно подключенная к электросетям трансформаторная подстанция мощностью 1250 кВА. От неё были запитаны два 40-футовых контейнера, в которых размещалась так называемая майнинговая ферма. Электрическое оборудование для обеспечения функционирования криптовалютных платформ (майнинга) работало без приборов учета и заключения договоров энергоснабжения. Безучетная нагрузка на момент проверки составила 240 кВт.

Как было установлено, что в период с декабря 2021 по май 2022 года местный житель 1985 года рождения организовал незаконную деятельность по выработке криптовалюты с использованием майнингового оборудования, в целях безучетного потребления электроэнергии, посредством самостоятельного подключения к трансформаторной подстанции, расположенной на территории города Южно-Сахалинска.

Ущерб, причиненный самовольным подключением к объектам электросетевого хозяйства и потреблением электрической энергии составил 16 651 008 рублей.

По данному факту следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 статьи 165 УК РФ. Проводится комплекс следственных действий. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.