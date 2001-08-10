Апелляционный суд оставил без изменения приговор двум разбойникам в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор, которым двое жителей пгт. Шахтерска за разбой осуждены к длительным срокам лишения свободы, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Вступил в силу приговор Углегорского городского суда в отношении жителей пгт. Шахтерск, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Кроме того, в действиях осужденного установлен факт незаконного проникновения в жилище потерпевшего, а также хищения огнестрельного оружия последнего (ч. 1 ст. 226 УК РФ).
Судом первой инстанции установлено, что 29 октября 2021 года в вечернее время, осужденные, находясь в своей квартире в пгт. Шахтерск, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступили в преступный сговор с целью совершения разбойного нападения на местного жителя, в квартире которого, по их мнению, хранились наличные денежные средства.
Согласно распределенным ролям, осужденная придя к потерпевшему, оставила незапертой дверь в квартиру, и отвлекала хозяина жилища, до появления напарника, который в последующем, незаконно проникнув в квартиру, напал на мужчину.
В ходе нападения осужденный нанес многочисленные телесные повреждения с целью сломить волю потерпевшего к сопротивлению. Сообщница похитила, обнаруженные ею в сейфе 40 000 рублей, а злоумышленник - пистолет.
Далее осужденные скрылись с места преступления с похищенным имуществом, распорядившись им по своему усмотрению.
Государственный обвинитель с учетом доказательств, обстоятельств преступления, предложил суду признать указанных лиц виновными и назначить наказание в виде реального лишения свободы на длительные сроки.
Суд с предложением гособвинителя согласился, назначив наказание подсудимой в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима; а её соучастнику – 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Осужденная, не согласившись с квалификацией её действий судом, обжаловала приговор в апелляционную инстанцию, приведя доводы о совершении простого хищения, а не разбойного нападения.
По итогам изучения материалов дела, с учетом мнения прокурора
о доказанности вины осужденных и справедливости назначенного им наказания, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.
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