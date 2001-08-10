Еще два сахалинца перевели мошенникам больше миллиона рубле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о хищении денежных средств путем обмана обратился местный житель. Гражданину позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что со счетов заявителя происходит списание денежных средств и попытка смены номера, привязанного к мобильному банку. В результате потерпевший, поверив аферистам, оформил кредит и вместе со всеми своими сбережениями перевел так называемый «безопасный счет», который ему сообщили мошенники. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.

А жительница Тымовска в популярной социальной сети увидела объявление о продаже детских автомобилей на пульте управления. Посредством мессенджера она связалась с продавцом и договорилась о покупке, а затем осуществила перевод в сумме около 11 тысяч рублей. После получения денежных средств, продавец перестал выходить на связь, заблокировав ее.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ – мошенничество. Ведется следствие.