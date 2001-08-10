Пять мешков рыбы и сачок нашли в машине у сахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ОМВД России по городскому округу «Долинский» при проведении мероприятий, проводимых в рамках оперативной операции «Путина-2022» был остановлен микроавтобус японского производства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.

В салоне транспортного средства было обнаружено 5 мешков с рыбой лососевых пород, а также сачок и рыбацкий костюм. Разрешительных документов на перевозку водных биоресурсов у 27-летнего гражданина не было. Молодой человек пояснил, что рыбу он выловил сачком на реке Симау.

Сумма ущерба составила свыше 380 тысяч рублей. Запрещённое орудие лова и водные биологические ресурсы изъяты и сданы на ответственное хранение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста, с причинением особо крупного ущерба.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.