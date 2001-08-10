Сахалинец сломал замок на магазине и набрал два мешка товаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением МВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 53-летнего жителя областного центра. Мужчина, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант в вечернее время проходя мимо магазина, расположенного по улице Спортивный проезд, обратил внимание на навесной замок на входе. Тогда он решил проникнуть в помещение торговой точки, чтобы найти, чем поживиться. Придя домой, злоумышленник взял строительные перчатки и два пропиленовых белых мешка, в которые он решил складывать всё ценное, что найдет.

Вернувшись к магазину, фигурант надел перчатки и взял кусок арматуры, при помощи которого сломал навесной замок. Проникнув в торговый зал, обвиняемый первым делом прошел к монитору, предположив, что к нему подключены камеры видеонаблюдения. Он отключил технику от сети после чего сложил в мешки продукты питания и другие товары. С добычей злоумышленник отправился домой, где через некоторое время был задержан сотрудниками полиции.

Таким образом, обвиняемый причинил материальный ущерб потерпевшей стороне на общую сумму 18 189 рублей. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.