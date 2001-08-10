Сахалинец сломал замок на магазине и набрал два мешка товаров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением МВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 53-летнего жителя областного центра. Мужчина, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигурант в вечернее время проходя мимо магазина, расположенного по улице Спортивный проезд, обратил внимание на навесной замок на входе. Тогда он решил проникнуть в помещение торговой точки, чтобы найти, чем поживиться. Придя домой, злоумышленник взял строительные перчатки и два пропиленовых белых мешка, в которые он решил складывать всё ценное, что найдет.
Вернувшись к магазину, фигурант надел перчатки и взял кусок арматуры, при помощи которого сломал навесной замок. Проникнув в торговый зал, обвиняемый первым делом прошел к монитору, предположив, что к нему подключены камеры видеонаблюдения. Он отключил технику от сети после чего сложил в мешки продукты питания и другие товары. С добычей злоумышленник отправился домой, где через некоторое время был задержан сотрудниками полиции.
Таким образом, обвиняемый причинил материальный ущерб потерпевшей стороне на общую сумму 18 189 рублей. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
- 16:10 15 Июля С 1 по 10 августа Южно-Сахалинск отключат от горячей воды
19:09 15 Июля На демографической конференции в ДВ обсудили привлекательность Сахалина для переезда
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?