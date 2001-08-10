Пожарные в Смирных тушили гараж, а в Шахтерске дачный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 июля в 02.53 в диспетчерскую Смирныховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 02.57. К этому моменту наблюдалось горение открытым пламенем стены гаража на площади в 15 квадратных метров. Пожар локализовали в 03.02, а в 04.07 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

В этот же день в диспетчерскую Углегорского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в пгт. Шахтерск.

Огнеборцы прибыли на место в 12.17. К этому моменту открытым пламенем горел частный дом. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожар локализовали в 12.28, а в 14.39 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.