Пожарные в Смирных тушили гараж, а в Шахтерске дачный дом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 июля в 02.53 в диспетчерскую Смирныховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".
Пожарные прибыли на место в 02.57. К этому моменту наблюдалось горение открытым пламенем стены гаража на площади в 15 квадратных метров. Пожар локализовали в 03.02, а в 04.07 полностью ликвидировали.
В тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
В этот же день в диспетчерскую Углегорского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в пгт. Шахтерск.
Огнеборцы прибыли на место в 12.17. К этому моменту открытым пламенем горел частный дом. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожар локализовали в 12.28, а в 14.39 полностью ликвидировали.
В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
- 16:10 15 Июля С 1 по 10 августа Южно-Сахалинск отключат от горячей воды
19:09 15 Июля На демографической конференции в ДВ обсудили привлекательность Сахалина для переезда
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?