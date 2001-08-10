Авария с мотоциклом произошла в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 15 июля в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Ленина-Емельянова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ХОНДА ФИТ», двигавшемся по улице Ленина в северном направлении, совершающего маневр поворота налево на улицу Емельянова и мотоцикла «СУЗУКИ БАНДИТ 1250», который двигался по улице Ленина в южном направлении, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

В результате ДТП, 34-летний водитель-мотоцикла получил телесные повреждения и с места происшествия был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка.