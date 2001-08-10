Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2022
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12:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 июля в 16 часов 30 минут в Южно-Сахалинске женщина-водитель, управляя автомобилем «Toyota Mark 2», двигалась по улице Сахалинской в западном направлении. На регулируемом перекрестке с улицей Холмской, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора (на север) она не уступила дорогу и совершила наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть Холмского шоссе по регулируемому пешеходному переходу с востока на запад, расскаазли ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

В результате ДТП, 76-летняя женщина-пешеход, получила травмы. По данному факту проводится проверка.

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