Сахалинка подменяла табели супруга, чтобы тот получал больше денег за работу с ковидными больными
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Смирныховского района проведена проверка исполнения законодательства при начислении специальных социальных выплат работникам медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, а также медицинским работникам, контрактирующим с данными пациентами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что должностное лицо ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ», имея в силу занимаемой должности прямой доступ к документам бухгалтерского учета, на системной основе направляла в ГУ – Сахалинское отделение фонда социального страхования Российской Федерации недостоверные сведения о работе своего супруга с гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
С целью придания достоверности своим действиям должностным лицом подменялись табели учета рабочего времени работников отделения ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ», вносились корректировки продолжительности рабочей смены своего супруга, что повлекло необоснованное получение последним специальной социальной выплаты.
Материалы прокурорской проверки направлены в Поронайский МСО СУ СК РФ по Сахалинской области, по результатам их рассмотрения в отношении должностного лица ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
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