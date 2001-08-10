Сахалинец украл из примерочной телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 53-летней жительницы областного центра. Женщина сообщила о пропаже сотового телефона, стоимостью 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили обстоятельства пропажи телефона и причастного к данному деянию гражданина. Как оказалось, женщина ходила в магазин одежды и оставила свой девайс в примерочной. После нее зашел 37-летний сахалинец, который, увидев чужое имущество, решил не сообщать о находке администратору, а забрал его себе.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что после того как похитил гаджет, испугался ответственности и сразу выбросил его.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.