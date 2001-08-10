Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2022
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15:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка, находясь в гостях, обокрала хозяйку квартиры

Сахалинка, находясь в гостях, обокрала хозяйку квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 42-летняя местная жительница. Из ее квартиры попал мобильный телефон и золотая цепочка с кулоном. Потерпевшая также пояснила, что накануне принимала у себя гостей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастная 35-летняя ранее судимая местная жительница - знакомая потерпевшей. Женщина действительно была в числе приглашенных гостей. Воспользовавшись моментом, когда за ее действиями никто не наблюдал, она похитила телефон и золотые изделия. Сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли большую часть похищенного (телефон и цепочку) и вернули потерпевшей.

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