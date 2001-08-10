Сахалинка, находясь в гостях, обокрала хозяйку квартиры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Тымовскому городскому округу обратилась 42-летняя местная жительница. Из ее квартиры попал мобильный телефон и золотая цепочка с кулоном. Потерпевшая также пояснила, что накануне принимала у себя гостей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастная 35-летняя ранее судимая местная жительница - знакомая потерпевшей. Женщина действительно была в числе приглашенных гостей. Воспользовавшись моментом, когда за ее действиями никто не наблюдал, она похитила телефон и золотые изделия. Сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.
Сотрудники полиции изъяли большую часть похищенного (телефон и цепочку) и вернули потерпевшей.
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