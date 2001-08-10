В Холмске полицейские установили подозреваемого в краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 42-летней жительницы села Поляково о краже мобильного телефона, стоимостью около 7 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что потерпевшая и подозреваемый отдыхали в гостях у общих знакомых. По завершению посиделок хозяйка квартиры попросила 39-летнего мужчину подвезти заявительницу до дома. В пути женщина поняла, что забыла свою сумку. Было принято решение вернуться. Она оставила свой сотовый в машине и, договорившись с водителем, что он её подождет, зашла в дом. Когда она вышла, то увидела, что автомобиль уехал. На попытки ему дозвониться никто не отвечал, телефон уже был отключен. Несколько дней его пытались найти своими силами, но все попытки были тщетны. Дверь он не открывал, на связь не выходил. Тогда потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали гражданина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Телефон, как оказалось, он продал за 2 тысячи рублей, сим-карту и чехол выбросил.

Полицейские изъяли похищенное. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.