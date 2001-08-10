Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2022
Сейчас 17:51
58,26|58,34|66,91
С 1 по 10 августа Южно-Сахалинск отключат от горячей воды
09:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Заместитель генерального прокурора России вынес предостережение мэру Южно-Курильска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях обеспечения энергетической безопасности населения Курильских островов Генеральной прокуратурой Российской Федерации дана оценка законности эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса "Менделеевская ГеоТЭС", рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре. 

Менделеевская ГеоТЭС введена в эксплуатацию в 2019 году. Во исполнение вынесенного по иску прокурора судебного решения от 24.02.2022 ее объекты переданы новому эксплуатанту по договору безвозмездного пользования акционерному обществу "Мобильные ГТЭС".

Вместе с тем администрацией Южно-Курильского городского округа каких-либо мер по организации обследования и передаче имущества комплекса геотермальной станции в установленном законом порядке эксплуатирующей организации не принято, план соответствующих мероприятий не разработан. Кроме того, очистка сточных вод, поступающих из пгт. Южно-Курильска, не обеспечивается.

В связи с непринятием администрацией Южно-Курильского городского округа в рамках решения вопросов местного значения мер по своевременной передаче и вводу в эксплуатацию объектов Менделевской ГеоТЭС, очистных сооружений, что создает угрозу срыва бесперебойного получения гражданами качественных коммунальных услуг, возникновения неблагоприятной экологической среды, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин объявил мэру Южно-Курильского городского округа Павлу Гомилевскому предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.

Кроме того, по выявленному факту нецелевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию объекта, повлекшему ущерб на сумму свыше 65 млн. рублей, по направленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в правоохранительный орган материалам 12 июля текущего года возбуждено и расследуется уголовное дело.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?