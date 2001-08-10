Сахалинцы, у которых изъяли наркотики на 60 миллионов, могут пожизненно лишиться свободы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семеро фигурантов организовали в теневом сегменте сети Интернет продажу наркотических средств и разделили между собой обязанности. Так, один из членов группы – 21-летний житель Корсакова отвечал за получение крупных партий и их перевозку в другие регионы. 22-летняя безработная жительница Южно-Сахалинска, получала координаты тайников с партиями наркотиков и готовила их к сбыту. Далее по цепочке участники группы работали на сбыт доз через тайники-закладки. Их противоправная деятельность была распутана и пресечена оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области.

Из незаконного оборота изъято из незаконного оборота около 10 килограмм синтетических наркотиков, что было эквивалентно на черном рынке 60 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.

Фигурантам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.