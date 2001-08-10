Сахалинка забыла запереть дверь и лишилась украшений, телефона и денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 июля в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась за помощью 51-летняя местная жительница. Женщина оставила на ночь незапертой входную дверь в квартиру. В результате, кто-то проник в ее жилище и похитил из сумки, оставленной в коридоре, портмоне с деньгами, золотое кольцо и мобильный телефон, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.

Сотрудники уголовного розыска, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, в течение суток установили личность причастного к данному деянию гражданина. Им оказался 34-летний сахалинец, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и с 2008 года 8 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей.

Портмоне и телефон потерпевшей были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции. Деньгами и украшением злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», ч. 3, ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Гражданин задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ – основания задержания подозреваемого. В настоящим момент устанавливается возможная причастность подозреваемого к другим имущественным преступлениям.