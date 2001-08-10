Тихоокеанское
информационное агентство
14 Июля 2022
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16:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец нашел телефон и теперь пойдет под суд

Сахалинец нашел телефон и теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Анивскому городскому округу обратилась жительница села  Ново-Троицкое, которая сообщила, что у ее 7-летнего сына  пропал мобильный телефон. Гражданка пояснила, что мальчик находился на автобусной остановке, по улице Рижской села Ново-Троицкое. После этого девайс он больше не видел, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции установили, что ребенок действительно обронил дорогостоящий аппарат у остановки. В этот момент мимо проходил 25-летний местный житель. Увидев телефон, молодой человек подобрал его и решил оставить себе.  Позже он продал гаджет неизвестному за 3000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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