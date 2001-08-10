Сахалинец оформил кредитную карту и перевел все деньги мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 45-летнего местного жителя, у которого путем обмана были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Ранее мужчине поступил звонок якобы от сотрудника банка. Собеседник заявил, что на имя потерпевшего кто-то оформлен кредит. После этого потерпевшего соединили с «сотрудником службы безопасности», который сообщил, что для предотвращения незаконной сделки, необходимо самому в мобильном приложении банка оформить займ, и перевести денежные средства в банк-партнер. Для убедительности аферисты прислали заявителю документы якобы с печатями банка.

Следуя инструкциям звонившего, потерпевший оформил кредитную карту на 166 000 рублей и перевел через систему СБП денежные средства на указанный ему счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Ведется следствие.