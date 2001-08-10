Тихоокеанское
информационное агентство
14 Июля 2022
Сейчас 19:36
58,53|58,90|66,91
Сахалинцы, у которых изъяли наркотики на 60 миллионов, могут пожизненно лишиться свободы
15:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Курильске двое местных жителей подозреваются в краже

В Курильске двое местных жителей подозреваются в краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Курильскому городскому округу поступило заявление от представителя муниципального унитарного предприятия. Мужчина сообщил, что 19 мая  неизвестные похитили три металлических канализационных люка с улицы Зеленой села Рейдово. Предварительная сумма ущерба составила около 18 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в том числе провели опрос местных жителей. Не без помощи граждан была установлена причастность к хищению двух жителей Курильска, 26-ти и 47-ми лет. Как выяснилось, злоумышленники намеревались сдать похищенное на металлолом.

Мужчины временно припрятали похищенное в лесном массиве где планировали разрезать похищенное на куски и подсобрать ещё металлолома, чтобы не привлекать внимание и остаться незамеченными.

Похищенное изъято. По данному  факту проводится проверка, по окончанию которой будет принято процессуальное решение.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?