В Курильске двое местных жителей подозреваются в краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Курильскому городскому округу поступило заявление от представителя муниципального унитарного предприятия. Мужчина сообщил, что 19 мая неизвестные похитили три металлических канализационных люка с улицы Зеленой села Рейдово. Предварительная сумма ущерба составила около 18 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в том числе провели опрос местных жителей. Не без помощи граждан была установлена причастность к хищению двух жителей Курильска, 26-ти и 47-ми лет. Как выяснилось, злоумышленники намеревались сдать похищенное на металлолом.

Мужчины временно припрятали похищенное в лесном массиве где планировали разрезать похищенное на куски и подсобрать ещё металлолома, чтобы не привлекать внимание и остаться незамеченными.

Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка, по окончанию которой будет принято процессуальное решение.