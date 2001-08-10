Тихоокеанское
информационное агентство
14 Июля 2022
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10:46, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайском районе пожарные потушили трансформаторную установку

В Поронайском районе пожарные потушили трансформаторную установку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 июля в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, расскахали ТИА "Острова" в пресс-служба ОКУ "Управление ППС".

пожарные прибыли на место в 21.19. К этому моменту наблюдалось сильное задымление с последующим горением на площади в четыре квадратных метра. Пожар локализовали в 21.57, а в 22.25 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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