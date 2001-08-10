Работники Охинского района получили зарплату только после вмешательства приставов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Охинском районе Сахалинской области судебные приставы помогли взыскать заработную плату для работников с местной организации, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской обалсти.
В отделении судебных приставов по Охинскому району УФССП России по Сахалинской области на исполнении поступил исполнительный документ о взыскании крупной задолженности по зарплате.
Руководитель юридического лица задолжало своим подчинённым заработную плату в общей сложности в размере свыше 160 тысяч рублей. В отношении организации-должника из-за невыплаты зарплаты было возбуждено 16 исполнительных производств. Несмотря на судебное решение, исполнять обязательство перед своими сотрудниками руководство организации не торопилось.
Судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя учреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного акта. Предупреждение представителя закона, организацией-должником было проигнорировано. В рамках законодательства об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель после установления имущества юридического лица вынес постановление о списании денежных средств со счёта должника в кредитной организации, кроме того в целях обеспечения требований исполнительных документов, работник Службы наложил арест на имущество и вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств.
В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками предприятия должником погашена в полном объёме
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:33 Сегодня Вице-мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Старорусского
14:14 Сегодня Южносахалинцев и гостей города приглашают проверить здоровье
09:12 Сегодня Перед тем, как делать ремонт во дворах Сахалина, с жителями поговорят
10:51 Сегодня Проект Сахалинской области вошел в ТОП-200 инициатив форума "Сильные идеи для нового времени"
- 14:44 8 Июля Министр спорта РФ Олег Матыцин прилетит на Сахалин 12 июля
- 09:21 7 Июля В Сахалинской области введена выплата для участников специальной военной операции
15:17 8 Июля Сахалинских школьников познакомили с профессиями бренд-менеджера и BI-аналитика
15:40 8 Июля Жители Южно-Сахалинска украшают дворы цветами
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?