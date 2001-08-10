Работники Охинского района получили зарплату только после вмешательства приставов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охинском районе Сахалинской области судебные приставы помогли взыскать заработную плату для работников с местной организации, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской обалсти.

В отделении судебных приставов по Охинскому району УФССП России по Сахалинской области на исполнении поступил исполнительный документ о взыскании крупной задолженности по зарплате.

Руководитель юридического лица задолжало своим подчинённым заработную плату в общей сложности в размере свыше 160 тысяч рублей. В отношении организации-должника из-за невыплаты зарплаты было возбуждено 16 исполнительных производств. Несмотря на судебное решение, исполнять обязательство перед своими сотрудниками руководство организации не торопилось.

Судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя учреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного акта. Предупреждение представителя закона, организацией-должником было проигнорировано. В рамках законодательства об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель после установления имущества юридического лица вынес постановление о списании денежных средств со счёта должника в кредитной организации, кроме того в целях обеспечения требований исполнительных документов, работник Службы наложил арест на имущество и вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками предприятия должником погашена в полном объёме