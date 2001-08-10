Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2022
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Высокая пожарная опасность прогнозируется в Ногликском районе
15:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В реке Тымь найдено тело сахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения в реке Тымь, в Ногликском районе, тела 47-летнего местного жителя организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении мужчины преступления не обнаружено, по предварительным данным его смерть могла наступить  в результате утопления, тело направлено на судебно-медицинское исследование. Проводится проверка, устанавливаются причина и обстоятельства смерти сахалинца.                   

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