Сахалинец вызвался помочь пьяному земляку и ограбил его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже с банковского счета обратился 30-летний житель областного центра. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела был установлен также факт грабежа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ночное время с 29 на 30 июня потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения в районе дома 99 по проспекту Мира. В это время к нему подошла компания молодых людей. Двое прохожих отправились дальше, а один остался и поинтересовался, как тот себя чувствует и нужна ли ему помощь. Потерпевший попросил помочь вызвать такси, разблокировал телефон и протянул фигуранту. Молодой человек решил воспользоваться не трезвым состоянием заявителя и взяв телефон, бросился бежать. Потерпевший попытался догнать злоумышленника, но его попытки не венчались успехом.

Первым делом злоумышленник проверил баланс банковской карты, привязанной к телефону, и увидел на счету 100 тысяч рублей. Тогда он перевел сумму максимального за сутки перевода – 8000 тысяч рублей, а также оплатил мобильный банк на 4500 рублей.

Сняв данную сумму, он сразу же направился тратить деньги. Дождавшись утра, подозреваемый направился в ломбард, где сбыл похищенный гаджет за 4000 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и вышли на след злоумышленника. Гражданин, ранее уже судимый за кражу, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

Теперь он является фигурантом уголовных дел. Проводятся следственные действия.