Сахалинец приревновал даму и начал угрожать ей убийством
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя села Новое, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 27 апреля в вечерний период времени фигурант, находился у себя дома вместе с своей сожительницей. В гостях у них были сестра гражданской жены и ее сожитель. Вчетвером они сидели на кухне за столом и употребляли алкогольные напитки. Через некоторое время гости ушли в комнату, чтобы отдохнуть. Хозяева же оставались за столом.
На почве внезапно возникшей ревности возник конфликт, и потерпевшая захотела уйти с кухни. Тогда обвиняемый толкнул ее, отчего женщина упала на спину. Вышедшие на шум родственники помогли заявительнице подняться, после чего вызвали скорую помощь и полицию.
Фигурант, будучи недовольным данными действиями со стороны гостей, начал кричать на сожительницу и оскорблять ее. В дальнейшем мужчина открыл ящик стола, взял в одну руку нож, а в другую вилку, направил их в область шеи и головы потерпевшей, высказывая при этом угрозу ее жизни. Сестра, сидевшая рядом, постаралась закрыть своим телом потерпевшую, а ее сожитель выбил из рук обвиняемого столовые приборы. После этого мужчина и женщины вышли в подъезд. По прибытию экипажа полиции, потерпевшая написала заявление по факту произошедшего.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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