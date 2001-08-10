Сахалинец украл автомат с конфетами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего, неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.
Установлено, что днем 17 апреля обвиняемый, находясь в предбаннике продуктового магазина, решил похитить аппарат для продажи жевательных конфет и мелких игрушек. Конфеты мужчина планировал употребить по прямому назначению, а аппарат продать.
Улучив момент, когда продавец отвлекся на покупателей, злоумышленник вынес установку на улицу и двинулся в сторону дома, где проживает его знакомый. Добравшись до места, фигурант взял камень, разбил колбу с конфетами, игрушками и отсеком для денежных средств. Игрушки мужчина выбросил в урну, а сладости и монеты высыпал в пакет, который забрал с собой. Разбитый аппарат мужчина бросил и скрылся с места преступления.
Своими противоправными действиями обвиняемый нанес потерпевшей стороне материальный ущерб на общую сумму 16 525 рублей.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба).
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