Сахалинец украл автомат с конфетами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего, неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.

Установлено, что днем 17 апреля обвиняемый, находясь в предбаннике продуктового магазина, решил похитить аппарат для продажи жевательных конфет и мелких игрушек. Конфеты мужчина планировал употребить по прямому назначению, а аппарат продать.

Улучив момент, когда продавец отвлекся на покупателей, злоумышленник вынес установку на улицу и двинулся в сторону дома, где проживает его знакомый. Добравшись до места, фигурант взял камень, разбил колбу с конфетами, игрушками и отсеком для денежных средств. Игрушки мужчина выбросил в урну, а сладости и монеты высыпал в пакет, который забрал с собой. Разбитый аппарат мужчина бросил и скрылся с места преступления.

Своими противоправными действиями обвиняемый нанес потерпевшей стороне материальный ущерб на общую сумму 16 525 рублей.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба).