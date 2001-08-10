Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2022
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14:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка хотела снять квартиру во Владивостоке, но нарвалась на мошенника

Сахалинка хотела снять квартиру во Владивостоке, но нарвалась на мошенника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 июля в ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что 23 июня неустановленное лицо путем обмана похитило у нее 3000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Заявительница нашла в сети Интернет объявление о посуточной аренде квартиры в городе Владивосток, стоимостью 2000 рублей за сутки. Связавшись с хозяином квартиры по указанному номеру, они договорились о сделке. Мужчина сообщил, что необходимо внести предоплату на номер карты. Позже мужчина сообщил, что не может ее заселить, так как гости испортили мебель в квартире и что он вернет ей залог. Потерпевшая отправила номер телефона, привязанного к карте, но денежные средства так и не получила

Возбуждено уголовное дело

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