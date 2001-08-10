Сахалинец нашел гараж с дырой и вынес оттуда вещи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летнего жителя портового города, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области

Следствием установлено, что 29 апреля этого года обвиняемый находился в районе гаражей, расположенных в районе улицы Флотской, где искал металлолом. В одном из гаражей он заметил в стене дыру. Обойдя увидел, что ворота были закрыты на замок. Тогда мужчина проник в помещение через дыру в поисках металлолома. Там он обнаружил двигатель и сварочный аппарат, которые решил похитить, но понял, что один не сможет унести добычу.

Тем же вечером он пошел к своему знакомому и, не посвящая его в свои преступные намерения, попросил оказать помощь в транспортировке имущества, которое дали ему якобы его знакомые, на что получил согласие. Тогда они вместе вернулись на место преступления, вынеслие имущество и на тележке отвезли на металлобазу, где продали за 1,5 тысячи рублей.

Как следствие, обвиняемый причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму более 150 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.