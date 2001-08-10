Сахалинец караулил у отделения банка клиента, чтобы ограбить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 июля в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 41-летней местной жительницы о том, что её ограбили. Потерпевшая вместе со своим ребенком около девяти часов вечера пришла в отделение банка, чтобы положить деньги в сумме 36600 рублей через банкомат на карту, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Когда женщина достала кошелек, к ней подбежал неизвестный и попытался выхватить его. Потерпевшая стала сопротивляться, и злоумышленник ударил женщину по лицу, отчего она упала и продолжил наносить удары, пока заявительница не выпустила из рук кошелек. После этого неизвестный сбежал с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность нападавшего. Им оказался 29-летний ранее неоднократно судимый местный житель. На протяжении нескольких дней подозреваемый скрывался от полиции, но оперативники установили его местонахождение и задержали.

В ходе допроса выяснилось, что подозреваемый намеренно пришел к банку, чтобы кого-нибудь ограбить. Кошелек найден и возвращен владелице. Похищенные средства подозреваемый успел потратить по своему усмотрению.

Кроме того, полицейскими была установлена причастность указанного гражданина к еще одному преступлению. 1 июля подозреваемый разбил стекло в автомобиле и похитил ценное имущество. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Теперь он является фигурантом уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), а также по ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан по ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Ведется следствие.