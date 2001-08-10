Сахалинка тратила деньги умершего родственника, пока ее не задержали
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней сахалинки, обвиняемой в кражах с банковских счетов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигурантка проживала по месту прописки своего мужа. Вместе с ними проживали мать супруга и отчим. В один из дней бригада скорой помощи госпитализировала отчима в больницу, а спустя неделю мужчина скончался.
Воспользовавшись данными обстоятельствами, обвиняемая завладела мобильным телефоном и банковской картой пожилого мужчины. С первого же дня госпитализации и на протяжении последующего месяца злоумышленница использовала его кредитку для оплаты покупок и услуг в различных торговых центрах. Время от времени женщина переводила с денежные средства на свой банковский счет, для чего переустановила приложение мобильного банка на телефоне потерпевшего, чтобы получить новый пароль доступа.
Через некоторое время гражданка увидела, что на телефон потерпевшего стали приходить сообщения о задолженности по кредитному счету. Тогда она перевела с дебетового банковского счета мужчины оставшиеся сбережения, и продолжила тратить их на свои личные нужды.
Действуя таким образом гражданка похитила свыше 168 тысяч рублей.
Своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступления, предусмотренные п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.
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