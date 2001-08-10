Сахалинка перевела мошенникам около двух миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам около 2 миллионов рублей. Гражданке позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что на ее имя оформлен кредит. Чтобы аннулировать займ, ей необходимо срочно перевести сбережения на «безопасный счет», который ей укажут. Потерпевшая поверила и, выполнив инструкции аферистов, лишилась вышеуказанной суммы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слжубе УМФД РФ по Сахалинской области.
На аналогичную уловку попался гражданин иностранного государства, который работает на данный момент на территории Сахалинской области. Мужчине также поступил телефонный звонок от «сотрудника банка» с сообщением об оформлении кредита на его имя. Далее посредством интернет-мессенжера заявитель получил алгоритм действий о переводе на «безопасный счет». Следуя инструкции, мужчина отправил мошенникам денежные средства в сумме свыше 300 тысяч рублей.
Два пенсионера областного центра после телефонного разговора с аферистами также лишились своих сбережений. Они поверили, что им звонят их родственники, которые якобы попали в ДТП, в которых пострадали люди. Для того чтобы уйти от ответственности нужно передать компенсации потерпевшим. Одна пожилая женщина отдала 200 тысяч рублей, а другая 85 тысяч рублей.
Житель села Дачное проявил бдительность и не поддался уловкам мошенников. Ему поступил звонок с «банка», а затем якобы от сотрудников правоохранительных органов. Они пытались убедить гражданина, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Так же сообщили, что для их поимки необходимо срочно сходить в банк и самому оформить займ на 1 миллион рублей и перевести деньги на счет, который ему сообщат. Пенсионер понял, что это мошенники, прекратил разговор и сообщил о произош
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