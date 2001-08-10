Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Северо-Курильского района проведена проверка соблюдения управляющей компанией законодательства о пожарной безопасности при управлении многоквартирными домами, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Установлено, что огнебиозащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: ул. 60 лет Октября, д.д. 11, 16; ул. Пояркова, д.д. 10, 12, 14; ул. Шутова, д. 9; ул. Сахалинская, д. 54, не проводилась.

В связи с этим, в адрес директора управляющей компании внесено представление, однако, по результатам его рассмотрения нарушения закона не устранены.

Учитывая, что отсутствие огнебиозащитной обработки деревянных конструкций дома ставит под угрозу жизнь и здоровье собственников жилых помещений, прокуратурой в Северо-Курильский районный суд направлены исковые заявления с требованиями о понуждении управляющей компании к исполнению требований закона.

Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил исковые заявления.

Решения суда в законную силу не вступили.

Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры района.