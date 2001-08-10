На Сахалине окончено расследование уголовного дела о мошенничестве с пособиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней сахалинки, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в апреле текущего года обвиняемая обратилась в местный центр занятости населения для поиска работы. Предоставленная сотрудникам трудовая книжка подтверждала согласно имеющимся записям, что гражданка действительно нигде не трудилась с марта 2020 года. Обвиняемая была признана безработным гражданином, ей было назначено пособие сроком на 6 месяцев. При этом она была предупреждена под роспись в карточке персонального учета, что в случае трудоустройства должна уведомить об этом службу занятости.

В июне фигурантка устроилась на работу в одну из местных организаций и получала заработную плату. При этом женщина намеренно скрыла данные сведения от центра занятости, чтобы и дальше получать социальные выплаты.В результате, обвиняемая незаконно получила пособия на общую сумму 85 808 рублей.

Таким образом, гражданка совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст.159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.