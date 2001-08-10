Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июля 2022
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На Сахалине меняется расписание пригородных поездов
11:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине перевернулся "Урал", есть пострадавшие

На Сахалине перевернулся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 7 июля 38-летний водитель, управляя транспортным средством "Урал", двигаясь с запада на восток по технологической дороге необщего пользования, не учел состояние транспортного средства, не правильно выбрал скорость движения транспортного средства, дорожные и метеорологические условия и совершил наезд на земляной вал по ходу движения с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обсти.

В результате ДТП, водитель и два пассажира, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, получили ранения различной степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.

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