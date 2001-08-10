Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июля 2022
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10:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водителю, сбившему насмерть женщину, дали шесть лет колонии

На Сахалине водителю, сбившему насмерть женщину, дали шесть лет колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором Долинского городского суда 48-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, учитывая, что данное деяние совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд установил, что 25 марта 2022 года в дневное время подсудимый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь по ул. Центральной в с. Советское Долинского района со скоростью примерно 100 км/ч, совершил наезд на потерпевшую и несовершеннолетнего велосипедиста.

После совершения дорожно-транспортного происшествия подсудимый скрылся.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Несовершеннолетнему причинен вред здоровью средней степени тяжести.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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