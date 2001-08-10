На Сахалине водителю, сбившему насмерть женщину, дали шесть лет колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором Долинского городского суда 48-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, учитывая, что данное деяние совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд установил, что 25 марта 2022 года в дневное время подсудимый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь по ул. Центральной в с. Советское Долинского района со скоростью примерно 100 км/ч, совершил наезд на потерпевшую и несовершеннолетнего велосипедиста.

После совершения дорожно-транспортного происшествия подсудимый скрылся.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Несовершеннолетнему причинен вред здоровью средней степени тяжести.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.