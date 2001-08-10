Полицейские задержали курильчанина подозреваемого в краже мобильного телефона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
53-летний ранее судимый житель Курильска находился в районе местного магазина. На земле фигурант нашел мобильный телефон, стоимостью 13 тысяч рублей. Чужое имущество он решил оставить себе. Осмотрев аппарат, подозреваемый нашел в чехле банковскую карту. Мужчина сразу же отправился в магазин, где путем бесконтактной оплаты покупок потратил все средства, которые имелись на карте - около 5000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.
Потерпевший обратился за помощью в отдел полиции МВД России по Курильскому городскому округу. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили вышеуказанного гражданина и доставили в отдел полиции для разбирательства.
Телефон был изъят и возвращен законному владельцу. От карты же злоумышленник поспешил избавиться, как только на ней закончились денежные средства.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).
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