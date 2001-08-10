Житель села Стародубское ответит перед судом за хищение денежных средств с банковского счета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего сахалинца, обвиняемого в краже, совершенной с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 25 мая фигурант, находясь в селе Стародубское, нашел на бордюре около автобусной остановки банковскую карту. Кредитка была оснащена функцией бесконтактной оплаты. Прекрасно оценивая возможные негативные последствия, злоумышленник все-таки решил воспользоваться данными обстоятельством для личной выгоды.

Добравшись до магазина он произвел оплату различных товаров найденной картой на общую сумму 3 042 рубля, чем причинил ее владельцу материальный ущерб.

Когда потерпевший увидел смс-оповещения о списании денежных средств с банковского счета и понял что утерял ее, он заблокировал счет и обратился за помощью в полицию.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета. Материальный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.