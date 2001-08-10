На Сахалине гость сбросил чужую сумку с деньгами с балкона, чтобы украсть их

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от 37-летней местной жительницы о краже дамской сумки, в которой находились денежные средства в сумме 40 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Схаалинской области.

Как выяснили полицейские, накануне кражи, в ночь с 30 июня на 1 июля в гости к сожителю потерпевшей пришли двое его товарищей и все вместе они распивали спиртные напитки. В ходе застолья один из присутствующих заметил, как хозяин квартиры достает из сумки своей сожительницы деньги, и его внимание привлекла пачка купюр.

Когда присутствующие отвлеклись, фигурант незаметно взял сумку и вышел на балкон. Там он бросил её в кусты, а когда вернулся в комнату, то срочно засобирался домой. Выйдя на улицу, он разыскал похищенное, вытащил деньги и поспешил скрыться.

28-летний гражданин дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.