Сотрудница банка на Сахалине обокрала клиента

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в 29-летней бывшей сотрудницы филиала одного из банков, обвиняемой в совершении кражи денежных средств у клиента, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следствием установлено, что обвиняемая занимала должность финансового эксперта и в ее обязанности, в том числе, входила работа с клиентами. 15 апреля в отделение банка обратился местный житель, чтобы открыть вклад под проценты и перевести на него свои сбережения в сумме 1 миллион 660 тысяч рублей.

Обвиняемая, помогла заявителю оформить расчетный и накопительный счета, а также перевести сбережения. При этом гражданка завладела данными его локальной карты, штрих-кодом и паролем от банковского счета. Воспользовавшись данными сведениями, фигурантка обналичила со счета потерпевшего денежные средства в сумме 60 тысяч рублей, которые забрала себе и потратила по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета, с причинением значительного ущерба.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.