Долинская администрация изъяла жилое помещение для своих нужд, но

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинской городской прокуратурой по обращению гражданина проведена проверка исполнения жилищного законодательства, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Установлено что администрацией МО ГО "Долинский", при проведении в 2014 году процедуры изъятия для муниципальных нужд жилого помещения в многоквартирном доме в с. Углезаводск Долинского района, не обеспечено предоставление собственнику жилья выкупной цены.

В связи с этим, гражданин обратился в прокуратуру.

По результатам прокурорской проверки в адрес мэра МО ГО «Долинский» внесено представление об устранении нарушений действующего жилищного законодательства, которое отклонено.

С целью устранения нарушений прав заявителя прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании выкупной стоимости взамен изъятого жилого помещения.

Долинский городской суд, согласившись с доводами прокурора, взыскал с муниципалитета сумму выкупной стоимости жилого помещения в размере свыше 1 700 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.