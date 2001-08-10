Долинская администрация изъяла жилое помещение для своих нужд, но "забыла" заплатить за него
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Долинской городской прокуратурой по обращению гражданина проведена проверка исполнения жилищного законодательства, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Установлено что администрацией МО ГО "Долинский", при проведении в 2014 году процедуры изъятия для муниципальных нужд жилого помещения в многоквартирном доме в с. Углезаводск Долинского района, не обеспечено предоставление собственнику жилья выкупной цены.
В связи с этим, гражданин обратился в прокуратуру.
По результатам прокурорской проверки в адрес мэра МО ГО «Долинский» внесено представление об устранении нарушений действующего жилищного законодательства, которое отклонено.
С целью устранения нарушений прав заявителя прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании выкупной стоимости взамен изъятого жилого помещения.
Долинский городской суд, согласившись с доводами прокурора, взыскал с муниципалитета сумму выкупной стоимости жилого помещения в размере свыше 1 700 000 рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
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