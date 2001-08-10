Задержан сахалинец подозреваемый в совершении серии краж и угона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 42-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил, что в ночное время неизвестные проникли в его квартиру, откуда похитили ключи от автомобиля, припаркованного во дворе и угнали его, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВл РФ по Сахалинской области.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, мужчина забыл закрыть квартиру на ночь. В это время в подъезде орудовал ранее неоднократно судимый житель Анивы, "специализирующийся" на кражах и иных имущественных преступлениях. Подозреваемый дергал ручки входных дверей в надежде найти незапертую и чем-нибудь поживиться. Ведь люди часто оставляют в коридорах сумки, ключи от автомобилей и другие ценные вещи.

Добравшись до двери потерпевшего, злоумышленник беспрепятственно проник в чужое жилище, взял ключи от машины и вышел во двор. Там он открыл микроавтобус, сел за руль и уехал.

Так как на автомобиле была установлена защитная функция, транспортное средство заглохло в районе перекрестка улиц Проспект Мира и Коммунистический проспект. Тогда злоумышленник принял решение бросить автобус и скрылся с места преступления.

Известно, что в настоящее время в отношении указанного гражданина расследуется целая серия преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ – кража. Также, по вышеописанному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ – угон.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.