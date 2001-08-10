Сахалинец предстанет перед судом за незаконное хранение взрывчатых веществ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Рыбное, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ – незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что гражданин получил в подарок от неустановленных лиц две металлические емкости с порохом. Достоверно зная, что хранение взрывчатых веществ строго ограничено законом, мужчина хранил данное вещество у себя дома. Помимо этого, заполучив в свое распоряжение охотничьи патроны, обвиняемый разобрал их, а полученное вещество пересыпал в банку из-под кофе. Данные вещества мужчина незаконно хранил у себя вплоть до изъятия сотрудниками полиции.

Проведенная экспертиза показала, что в изъятых емкостях находилось два вида пороха, пригодного для производства взрыва. Общая масса изъятых веществ составила 201,2 граммов.



Уголовное дело будет рассмотрено в суде.