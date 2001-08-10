Тихоокеанское
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15:09, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец предстанет перед судом за незаконное хранение взрывчатых веществ

Сахалинец предстанет перед судом за незаконное хранение взрывчатых веществ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Рыбное, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ – незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что гражданин получил в подарок от неустановленных лиц две металлические емкости с порохом. Достоверно зная, что хранение взрывчатых веществ строго ограничено законом, мужчина хранил данное вещество у себя дома. Помимо этого, заполучив в свое распоряжение охотничьи патроны, обвиняемый разобрал их, а полученное вещество пересыпал в банку из-под кофе. Данные вещества мужчина незаконно хранил у себя вплоть до изъятия сотрудниками полиции.

Проведенная экспертиза показала, что в изъятых емкостях находилось два вида пороха, пригодного для производства взрыва. Общая масса изъятых веществ составила 201,2 граммов.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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