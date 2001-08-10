Задержан сахалинец отобравший у ребенка-инвалида телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 16 июня 35-летняя жительница села Новотроицкое припарковалась в районе одного из торговых центров Южно-Сахалинска и ненадолго зашла в магазин. В автомобиле остались дети, среди которых находился подросток-инвалид, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обасти.

В этот момент мимо проходил мужчина, который увидел, что дети находятся в салоне одни. Он подошел к автомобилю и попросил у мальчика телефон, якобы чтобы позвонить. Ребенок, не подозревая плохого, дал гражданину аппарат. Тот, в свою очередь, взяв чужой девайс в руки, сбежал.

Родители ребенка обратились за помощью в полицию. Оперативники по камерам наблюдения установили злоумышленника. В дальнейшем ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным службам, а также распространена в средствах массовой информации и социальных сетях.

Благодаря бдительности граждан, опознавших злоумышленника, личность подозреваемого была установлена, а сам он задержан для дальнейшего разбирательства. Им оказался 42-летний, ранее судимый житель областного центра.

Как выяснилось, мужчина сразу же направился в комиссионный магазин, где сдал украденный телефон за бесценок. Сейчас аппарат изъят и будет передан законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба.