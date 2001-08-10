Сахалинец вломился в пивной бар и украл телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 июля около 3-х часов ночи 51-летний житель села Сокол Долинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения шел по улице Железнодорожной областного центра и решил проникнуть в помещение пивного бара. Подозреваемый взломал две входные двери и проник внутрь. Там он нашел мобильный телефон, который забрал себе, а также набрал с собой в пустые бутылки разливную продукцию. Часть напитка гражданин решил употребить прямо на месте. Немного посидев в пустом баре и распив спиртное, мужчина решил уйти. Но скрыться с места преступления ему не удалось – в помещении сработала сигнализация и задержан был задержан с поличным на выходе из заведения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахаклинской области.

Похищенный телефон был изъят сотрудниками полиции и будет передан законному владельцу. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

По заявлению владельца заведения сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.

По факту повреждения имущества бара также проводится проверка. При установлении суммы причиненного ущерба будет принято процессуальное решение.