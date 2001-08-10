Сахалинец приревновал гражданскую жену к товарищу и решил конфликт с помощью ножа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего гражданина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Так, 19 апреля 2022 г. потерпевший находился в гостях у обвиняемого и его сожительницы, там они употребляли все вместе алкоголь. В скором времени на почве личной неприязни между друзьями состоялся словесный конфликт Причиной конфликта послужила гражданская жена обвиняемого, к которой они оба испытывали симпатию. Мужчины стали оскорблять друг друга, высказываться нецензурной бранью. Тогда хозяин квартиры взял со стола нож и нанес своему сопернику один удар в грудь. Обвиняемый сам сделал звонок в адрес скорой помощи, бригада которой провела срочную госпитализацию, а прибывшие сотрудники полиции доставили обвиняемого и его сожительницу в отдел полиции для разбирательства.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.