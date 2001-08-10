Окончено расследование уголовное дело против сахалинца, по вине которого на дороге погиб человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя областного центра, обвиняемого с совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершенно лицом, находящимся в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что с сентября 2021 года у обвиняемого в пользовании согласно договора проката находился кроссовер. 2 мая 2022 года в обеденное время фигурант совместно с гражданской супругой находились дома по месту жительства, где употребляли спиртные напитки. Ближе к вечеру пара села в автомобиль и направилась на дачу в поселок Ключи.
Двигаясь по дороге «Южно-Сахалинск - Синегорск» со скоростью примерно 80 км/ч водитель частично выехал на полосу встречного движения, неверно выбрал дистанцию и совершил столкновение передней частью своего автомобиля с задней частью двигавшегося впереди в попутном направлении автомобилем. От столкновения транспортные средства занесло и автомобили съехали в кювет.
Обвиняемый и его гражданская супруга в результате ДТП не пострадали. 35-летний водитель второго автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.
Согласно заключению экспертизы, проведенной в ходе предварительного следствия, было установлено, что при выполнении правил дорожного движения, имелась техническая возможность не допустить данного дорожно-транспортного происшествия, но фигурант соответствующих мер не предпринял, что привело к гибели 35-летнего водителя второго автомобиля.
Также известно, что ранее обвиняемый привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем, будучи находящимся в состоянии опьянения), а потом и к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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