Окончено расследование уголовное дело против сахалинца, по вине которого на дороге погиб человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя областного центра, обвиняемого с совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершенно лицом, находящимся в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что с сентября 2021 года у обвиняемого в пользовании согласно договора проката находился кроссовер. 2 мая 2022 года в обеденное время фигурант совместно с гражданской супругой находились дома по месту жительства, где употребляли спиртные напитки. Ближе к вечеру пара села в автомобиль и направилась на дачу в поселок Ключи.

Двигаясь по дороге «Южно-Сахалинск - Синегорск» со скоростью примерно 80 км/ч водитель частично выехал на полосу встречного движения, неверно выбрал дистанцию и совершил столкновение передней частью своего автомобиля с задней частью двигавшегося впереди в попутном направлении автомобилем. От столкновения транспортные средства занесло и автомобили съехали в кювет.

Обвиняемый и его гражданская супруга в результате ДТП не пострадали. 35-летний водитель второго автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.

Согласно заключению экспертизы, проведенной в ходе предварительного следствия, было установлено, что при выполнении правил дорожного движения, имелась техническая возможность не допустить данного дорожно-транспортного происшествия, но фигурант соответствующих мер не предпринял, что привело к гибели 35-летнего водителя второго автомобиля.

Также известно, что ранее обвиняемый привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем, будучи находящимся в состоянии опьянения), а потом и к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.