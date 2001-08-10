Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2022
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11:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Окончено расследование уголовное дело против сахалинца, по вине которого на дороге погиб человек

Окончено расследование уголовное дело против сахалинца, по вине которого на дороге погиб человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя областного центра, обвиняемого с совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершенно лицом, находящимся в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что с сентября 2021 года у обвиняемого в пользовании согласно договора проката находился кроссовер. 2 мая 2022 года в обеденное время фигурант совместно с гражданской супругой находились дома по месту жительства, где употребляли спиртные напитки. Ближе к вечеру пара села в автомобиль и направилась на дачу в поселок Ключи.

Двигаясь по дороге «Южно-Сахалинск - Синегорск» со скоростью примерно 80 км/ч водитель частично выехал на полосу встречного движения, неверно выбрал дистанцию и совершил столкновение передней частью своего автомобиля с задней частью двигавшегося впереди в попутном направлении автомобилем. От столкновения транспортные средства занесло и автомобили съехали в кювет.

Обвиняемый и его гражданская супруга в результате ДТП не пострадали. 35-летний водитель второго автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.

Согласно заключению экспертизы, проведенной в ходе предварительного следствия, было установлено, что при выполнении правил дорожного движения, имелась техническая возможность не допустить данного дорожно-транспортного происшествия, но фигурант соответствующих мер не предпринял, что привело к гибели 35-летнего водителя второго автомобиля.

Также известно, что ранее обвиняемый привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем, будучи находящимся в состоянии опьянения), а потом и к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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