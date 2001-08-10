Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2022
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15:22, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец оформил по просьбе мошенников кредит на два миллиона, но потом понял, что его обманывают

Сахалинец оформил по просьбе мошенников кредит на два миллиона, но потом понял, что его обманывают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 июля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 70-летней жительницы областного центра, о том, что неустановленные лица путем обмана, похитили у нее более 470 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служьбе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 3 июня заявительнице начали поступать телефонные звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками одного российского банка. Они предлагали пенсионерке внести дивиденды в специальную финансовую программу для получения дополнительного заработка, на что женщина согласилась. В последующем аферисты убедили заявительницу перевести сбережения со своего банковского счета в «инвестиции». В течение десяти дней заявительница совершила неоднократные переводы на электронные кошельки, привязанные к различным абонентским номерам, пока не поняла, что стала жертвой обмана. Выяснилось, что номера «брокеров» зарегистрированны в Москве, Ленинградской области и Краснодарском крае.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное в крупном размере. Устанавливаются лица, причастные к данному противоправному деянию.

В этот же день в полицию Южно-Сахалинска обратилась еще одна 70-летняя гражданка, у которой аферисты похитили 1 миллион 380 тысяч рублей. Только на этот раз потерпевшей «специалисты банка» сообщили, что мошенники пытаются похитить денежные средства с ее банковского счета. Чтобы их сохранить – свой счет необходимо закрыть, а деньги перевести на так называемый безопасный счет. Действуя по указанию звонивших, заявительница осуществила два денежных перевода на вышеуказанную сумму. Потерпевшая гражданка рассказала, что знала о подобных схемах мошенничества, но всё равно поверила уловкам злоумышленников.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Ведется следствие.

А еще двое жителей Южно-Сахалинска поверили классической схеме телефонных мошенников «на ваше имя одобрен кредит». Им позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности банка. Запугав потерпевших, что неизвестные собираются оформить на их имена крупные займы в банках, они убедили одного из мужчин перевести им свои сбережения в сумме свыше 277 тысяч рублей. Второй заявитель, поддавшись уловкам аферистов, сначала оформил кредит на 2 миллиона рублей, но в последний момент понял, что его обманывают, и обратился за помощью в полицию.

По данным фактам мошенничества и покушения на хищение денежных средств путем обмана также возбуждены уголовные дела. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастным в противоправным деяниям.

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