Сахалинец оформил по просьбе мошенников кредит на два миллиона, но потом понял, что его обманывают

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 июля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 70-летней жительницы областного центра, о том, что неустановленные лица путем обмана, похитили у нее более 470 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служьбе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 3 июня заявительнице начали поступать телефонные звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками одного российского банка. Они предлагали пенсионерке внести дивиденды в специальную финансовую программу для получения дополнительного заработка, на что женщина согласилась. В последующем аферисты убедили заявительницу перевести сбережения со своего банковского счета в «инвестиции». В течение десяти дней заявительница совершила неоднократные переводы на электронные кошельки, привязанные к различным абонентским номерам, пока не поняла, что стала жертвой обмана. Выяснилось, что номера «брокеров» зарегистрированны в Москве, Ленинградской области и Краснодарском крае.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное в крупном размере. Устанавливаются лица, причастные к данному противоправному деянию.

В этот же день в полицию Южно-Сахалинска обратилась еще одна 70-летняя гражданка, у которой аферисты похитили 1 миллион 380 тысяч рублей. Только на этот раз потерпевшей «специалисты банка» сообщили, что мошенники пытаются похитить денежные средства с ее банковского счета. Чтобы их сохранить – свой счет необходимо закрыть, а деньги перевести на так называемый безопасный счет. Действуя по указанию звонивших, заявительница осуществила два денежных перевода на вышеуказанную сумму. Потерпевшая гражданка рассказала, что знала о подобных схемах мошенничества, но всё равно поверила уловкам злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Ведется следствие.

А еще двое жителей Южно-Сахалинска поверили классической схеме телефонных мошенников «на ваше имя одобрен кредит». Им позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности банка. Запугав потерпевших, что неизвестные собираются оформить на их имена крупные займы в банках, они убедили одного из мужчин перевести им свои сбережения в сумме свыше 277 тысяч рублей. Второй заявитель, поддавшись уловкам аферистов, сначала оформил кредит на 2 миллиона рублей, но в последний момент понял, что его обманывают, и обратился за помощью в полицию.

По данным фактам мошенничества и покушения на хищение денежных средств путем обмана также возбуждены уголовные дела. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастным в противоправным деяниям.