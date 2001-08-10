Три сахалинца пытались обокрасть детский лагерь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 июня в дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило сообщение из села Таранай о том, что неизвестные пытались похитить имущество с территории местного детского лагеря, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Прибыв на место, сотрудники полиции оперативно установили обстоятельства произошедшего, а также задержали лиц, причастных к данному деянию.

Оказалось, что трое жителей областного центра приехали в село чтобы провести время на море. Один из приятелей вспомнил, что в детстве отдыхал в местном лагере и предложил друзьям сходить туда.

Прибыв на место, молодые люди обнаружили, что в настоящий момент учреждение не функционирует. Тогда они незаконно проникли на его территорию и начали осматривать здания. В одном из помещений злоумышленники обнаружили спортивные тренажеры, которые решили забрать себе, то есть - похитить чужое ценное имущество.

Довести задуманное до конца подозреваемым не удалось, поскольку на улице они были замечены охраной лагеря. Тогда граждане бросили тренажеры и сбежали, а сотрудники учреждения сообщили о произошедшем в полицию.

Оперативники уголовного розыска по горячим следам установили местонахождение подозреваемых и задержали их для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.