"Банк" пообещал сахалинке почти полмиллиона и она, поверив, отдала мошенникам свои деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 июня в дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 67-летней жительницы портового города. Женщина сообщила, что лишилась из-за мошенников 61 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Выяснилось, что ей на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился финансистом банка. Звонивший сообщил, что банк должен ей 450 тысяч рублей, но за что именно, заявительница так и не поняла. Для того, чтобы их получить, ей необходимо перевести им на счет 48 тысяч рублей, с налогом 13 тысяч рублей. Заявительница поверила и отправилась в отделение банка, где с помощью консультанта через терминал перевела сначала 13 тысяч рублей, а через два дня в том же банке еще 48 тысяч рублей. После осуществления перевода номер был уже недоступен. Тогда женщина поняла, что ее обманули.
Еще одной жертвой злоумышленников стал 36-летний житель Невельска. В социальной сети мужчина нашел ссылку на канал в мессенджере, где можно инвестировать денежные средства. По итогам переписки, он сделал взнос в сумме 2 000 рублей и выручил 90 000 рублей, а впоследствии с целью вывода выигранных денежных средств, совершил переводы на общую сумму около 22 тысяч рублей. В настоящее время с ним перестали выходить на связь, а денежные средства так и не вернули.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:21 29 Июня Почти 400 дворов и более 400 подъездов в Южно-Сахалинске отремонтируют в этом году
14:05 29 Июня В Южно-Сахалинске будет внедрено адаптивное светофорное регулирование
15:07 27 Июня Попасть на прием к терапевту и узкому специалисту в Южно-Сахалинске стало проще
- 15:55 28 Июня На Сахалине водитель, пойманный с поддельными документами, пытался дать взятку
14:07 3 Июня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
- 13:52 3 Июня В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током
Выбор редакции
- 16:04 Вчера Сахалинская филармония закрыла сезон большим красочным концертом
- 14:57 29 Июня Жюри конкурса "Цветущий Южный" выйдет на объекты участников уже 1 июля
- 11:08 27 Июня Спортивную площадку установят в одном из дворов в Новоалександровске
- 13:39 24 Июня Южносахалинцев приглашают постоять на гвоздях и исцелиться звуком
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?