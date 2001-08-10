"Банк" пообещал сахалинке почти полмиллиона и она, поверив, отдала мошенникам свои деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 июня в дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 67-летней жительницы портового города. Женщина сообщила, что лишилась из-за мошенников 61 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Выяснилось, что ей на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился финансистом банка. Звонивший сообщил, что банк должен ей 450 тысяч рублей, но за что именно, заявительница так и не поняла. Для того, чтобы их получить, ей необходимо перевести им на счет 48 тысяч рублей, с налогом 13 тысяч рублей. Заявительница поверила и отправилась в отделение банка, где с помощью консультанта через терминал перевела сначала 13 тысяч рублей, а через два дня в том же банке еще 48 тысяч рублей. После осуществления перевода номер был уже недоступен. Тогда женщина поняла, что ее обманули.

Еще одной жертвой злоумышленников стал 36-летний житель Невельска. В социальной сети мужчина нашел ссылку на канал в мессенджере, где можно инвестировать денежные средства. По итогам переписки, он сделал взнос в сумме 2 000 рублей и выручил 90 000 рублей, а впоследствии с целью вывода выигранных денежных средств, совершил переводы на общую сумму около 22 тысяч рублей. В настоящее время с ним перестали выходить на связь, а денежные средства так и не вернули.